بدء الدورة التدريبية لبناء قدرات العاملين في مؤسسة المياه بالغيضة بتمويل شركاء اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

بدأت اليوم، بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، فعاليات البرنامج التدريبي لبناء قدرات العاملين في الجانبين المالي والإداري لموظفي الموسسة العامة للمياه والصرف الصحي فرع مديرية الغيضة ضمن مبادرة مشروع قطاع المياه بتمويل من منظمة شركاء اليمن و تنفذه مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية.



ويستهدف البرنامج التدريبي، على مدى أسبوعا (20) متدربا ومتدربة من موظفي مؤسسة المياه والصرف الصحي موزعين على مجموعتين في المجالات الإدارية والمالية والفنية لإكسابهم المهارات العملية وتعزيز قدراتهم المختلفة في المجالات الإدارية والمالية والفنية.

وفي التدشين أكد مدير عام مديرية الغيضة الاستاذ سالم عوض سعيدان على أهمية إقامة مثل هذه الدورات للارتقاء بمستوى الأداء وفق أسس وقواعد علمية، مثمناً جهود القائمين على هذه الدورة التدريبية من أجل تطوير مهارات العاملين ، ومشيداً بدور منظمة شركاء اليمن ومؤسسة السبيل للتنمية في تنفيذ هذه المشاريع التي تعزز من أداء العمل الإداري بالمحافظة.

حضر حفل الافتتاح مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بمديرية الغيضة مطر كدة ورئيس مؤسسة السبيل سالم السقاف وعدد من المسؤولين