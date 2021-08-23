بلحاف يناقش مع  ائتلاف الخير  الاستعدادات لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

الخليج 365 - الغيضة

التقى مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ فائز علي سهيل بلحاف، اليوم، فريق ائتلاف الخير للإغاثة، لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي الذي ينقذه ائتلاف الخير بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وفي اللقاء شكر الأستاذ فائز علي سهيل ائتلاف الخير للإغاثة لجهوده الإغاثية والإنسانية في مساعدة الأسر الأشد احتياجًا، مبديًا استعداد مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح المشروع.

بدوره استعرض مدير مكتب الائتلاف بمحافظة المهرة الأستاذ أيمن مزيون منهجية تنفيذ المشروع، والمسح الميداني، ومعايير اختيار المستفيدين وتحديد نقاط التوزيع، إلى جانب آلية التنسيق مع مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والجهات المختصة.

ويتضمن المشروع توزيع 98,360 سلة غذائية يستفيد منها 122,970 فردا في 10 محافظات "المهرة، سقطرى، حضرموت، عدن، الجوف، الضالع، الحديدة، صعدة، البيضاء، حجة ".