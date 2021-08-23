مدير عام شحن يدشن العمل بجهاز سي بي، سي بمركز السلطان قابوس الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

ducated Hadhramis



12:30 م ‎(قبل 0 دقيقة)‎

أناأكد الشيخ محمد بن محمد زعبنوت مدير عام مديرية شحن على أهمية تطوير مركز السلطان قابوس الصحي بالمديرية وتزويده بكافة الأجهزة الطبية الحديثة وتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة للمركز كونه يمثل القطاع الصحي وهو المركز الوحيد في المديرية المكتظة بالسكان والحركة التجارية والمسافرين .

جاء ذلك خلال تدشينه اليوم بداية العمل رسمياً بجهاز سي، بي سي بمختبر المركز .

وفي التدشين جدد المدير العام بن زعبنوت شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية بالمحافظه ممثلة بالمحافظ الشيخ محمد علي ياسر على دعمه اللامحدود وإهتمامه بقطاع الصحة بمدينة شحن ومنها توفير هذا الجهاز الذي سيوفر الكثير من المعاناة على المواطنين والمراجعين للمركز.

بدوره عبر الدكتور خيران هادي مدير عام مركز السلطان الصحي عن فرحته الغامرة نيابةً عن كافة كوادر المركز بتوفير هذا الجهاز وهذا الإنجاز الجديد للمحافظ بن ياسر الذي وعد وأوفى حسب تعبيره،مشيراً أن توفير هذا الجهاز الخاص بفحص الدم الشامل يعني الكثير للمركز والمرضى والمديرية بشكل عام كونه سيوفر الوقت والجهد والمال للكثير من المواطنين .

وجدد المدير الدكتور خيران الشكر والتقدير للمحافظ بن ياسر ومديرعام المديرية الشيخ محمد بن محمد زعبنوت ومدير عام فرع شركة النفط المهندس محسن بلحاف وكل من ساهم في توفير الإمكانيات والأجهزة الطبية للمركز ومنها هذا الجهاز