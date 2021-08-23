المسعدي يدشن توزيع الحقيبة المدرسية للطلاب المعاقين الدارسين  في المدارس العامة والخاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن وكيل محافظة المهرة المساعد الأستاذ حسين المسعدي توزيع الحقيبة المدرسية للطلاب المعاقين حركيا الدارسين في المدارس العامة والخاصة في المحافظة .



وخلال التدشين الذي حضره مدير عام مكتب التربية والتعليم الاستاذ سمير هراش ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الاستاذ فائز بلحاف أكد الوكيل المسعدي وقوف السلطة المحلية ممثلة بمعالي المحافظ محمد علي ياسر إلى جانب المعاقين وتسهيل لهم فرص التعليم وإزالة كافة العوائق التي تواجه سير تعليمهم عبر توجيه الجهات المختصة بالاهتمام أكثر، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية في سبيل تطوير ورفع قدرات ومهارات المعاقين في كثير من المجالات .

من جانبه أكد مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة الأستاذ سمير هراش اهتمامه البالغ بتعليم المعاقين ، موجهاً كافة المختصين في مكتب التربية والتعليم بالعمل المشترك مع الجمعية لتنفيذ مشروع وبرنامج دمج الاطفال المعاقين حركيا في المدارس وإزالة كافة الصعوبات أمامهم .

كما أعلن مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الاستاذ فايز بلحاف عن تبرع مكتب الشؤون الاجتماعية بمبلغ 400000 ريال يمني دعما ومساندة للجمعية مشيراً إلى أن جمعية المعاقين حركيا تعد من أنشط الجمعيات في محافظة المهرة وهي رائدة في العمل الانساني .

وكان رئيس جمعية المعاقين حركيا الأستاذ سالم مرزوق بلحاف أكد على حرص الجمعية على ضرورة الاهتمام بتعليم المعاقين كونها تعتبر الخطوة الأولى نحو المستقبل ودمجهم في المجتمع ،مثمنا الدور والدعم اللامحدود الذي تقدمه السلطة المحلية للمعاقين ورعايتهم وتأهيلهم حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع .

حضر حفل التدشين المدير التنفيذي لجمعية المعاقين حركيا الاستاذ محمد جباز ومدير التدريب والتأهيل في جمعية المعاقين الأستاذ محمد صالح محمد.