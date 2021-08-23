ائتلاف الخير للإغاثة يكرّم مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

كرّم ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، اليوم، مدير عام مكتب وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بمحافظة المهرة الأستاذ فائز علي سهيل بلحاف، لجهوده في إنجاح مشاريع الائتلاف خلال الفترة الماضية.



وخلال التكريم شكر مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية الأستاذ فائز علي سهيل بلحاف ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية لتدخلاته في مختلف القطاعات ومساندة جهود السلطة المحلية، مثمناً الإستجابة الطارئة للائتلاف في حالات الكوارث والمنخفضات الجوية التي مرت بها المحافظة ومساعدة النازحين والمتضررين.

من جهته شكر مدير مكتب الائتلاف بمحافظة المهرة الأستاذ أيمن محمد مزيون جهود السلطة المحلية ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لما يقدمه من تسهيلات لإنجاح مشاريع الائتلاف في قطاعات الأمن الغذائي والإيواء والمياه والإصحاح البيئي.

حضر التكريم المساعد اللوجستي بمكتب ائتلاف الخير بالمهرة الأستاذ طلال بن حريز ومساعد المتابعة والتقييم المهندس عوض كعيتي.