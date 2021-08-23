مدير مكتب التربية بحصوين يطلع على سير الدراسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

تفقد مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية حصوين، الأستاذ سعد حسن شملان اليوم، سير الدراسة بمدرسة فرتك بوادي قح والصف الدراسي الجديد بوادي رضحيت، وذلك لمتابعة العملية التعليمية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، والاطلاع على احتياجات المرافق التعليمية وطلاب تلك المناطق النائية.



والتقى شملان بالمعلمين، مستمعا منهم إلى أبرز الاحتياجات والصعوبات التي تواجههم، مشيدا بما لمسه من إقبال وحرص لدى الطلاب على مواصلة التعليم، رغم قسوة الظروف المحيطة.

وعبر مدير مكتب التربية والتعليم، عن أسفه لما لاحظ من تهالك مكونات المباني في المرافق التعليمية، وحاجتها الماسة للترميم والصيانة بشكل عاجل، وأضاف أنه سيرفع بذلك تقريراً عاجلاً للجهات المختصة في المديرية والمحافظة، معبراً عن أمله بتنفيذ المطالب بأسرع ما يمكن لما من شأنه استقرار العملية التربوية والتعليمية وتهيئة الأجواء الملائمة للتحصيل العلمي.

وكان استهل زيارته من الفصل المستحدث خلال العام الحالي ببادية رضحيت، والذي سيستفيد منه طلاب التجمعات السكانية المجاورة من البدو الرحل، وقام بتوزيع الحقيبة المدرسية للطلاب، والتي قدمتها جمعية أهالي فرتك للتنمية والأعمال الخيرية دعما للأسر الفقيرة في المديرية.

يشار إلى أن بناء الغرفة الدراسية بوادي رضحيت، بدعم شعبي من الأهالي، رغبة منهم في إنهاء عقود من الأمية ظلت تنتظر أطفالهم.