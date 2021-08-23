مناقشة متطلبات السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية بميناء سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

زار يوم أمس الأحد، الأستاذ محمد سالم أحمد القائم بأعمال مدير ميناء سقطرى ، مكتب الهيئة العامة للشئون البحرية بالمكلا وكان في استقباله القبطان يسلم مبارك بوعمرو مدير عام الهيئة بالمكلا .



وجرى في اللقاء مناقشة أوضاع ميناء سقطرى والحاجة الماسة لوجود مكتب للهيئة العامة للشئون البحرية بالميناء لتحقيق السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية والتنسيق والتعاون بين الميناء والهيئة في مجالات العمل المشتركة .

وأكد القائم بأعمال مدير ميناء سقطرى بأن إدارة الميناء تبذل جهودا كبيرة من أجل تطوير العمل بالميناء واستقبال السفن المختلفة بحسب إمكانيات الميناء .

وقال بأن عمل الميناء يحتاج لوجود مكتب للشئون البحرية للاستفادة من الخبرات الموجودة والارتقاء بالعمل .

من جهته رحب القبطان بوعمر بمدير الميناء مؤكدا له الاستعداد الكامل للترتيب والتنظيم من أجل إنشاء مكتب للهيئة بميناء سقطرى وهو أمر مهم خاصة مع النشاط الطيب للميناء في استقبال السفن وغير ذلك .

وأكد مدير عام الفرع بأن أعمال التنسيق والتعاون بين الادارتين موجودة متمنيا تطويرها أكثر في جميع المجالات خاصة فيما يخص السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية .

وشكر بوعمرو، مدير ميناء سقطرى على زيارته لفرع الهيئة ومبادرته في طرح موضوع تواجد مكتب للهيئة بالميناء .

حضر اللقاء الرائد ركن بحري ماجد أبوبكر العوبثاني قائد قوات خفر السواحل بساحل حضرموت .