قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي اثر معارك وقصف جوي بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أفاد الجيس الوطني، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي الحوثيين، اثر معارك وقصف جوي بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.



وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان، "إن رجال الجيش والمقاومة قضوا على 17 عنصراً من المليشيا الحوثية أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، غربي المحافظة".

وأضاف أن طيران التحالف استهدف بعدة غارات تجمعات للمليشيا الحوثية في جبهتي الكسارة والمشجح، أسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، فضلاً عن تدمير عربة وثلاثة دوريات بما عليها من عتاد.

وتشهد عدد من الجبهات بمحافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، اشتباكات متقطعة بين الجانبين، تخلف في العادة قتلى وجرحى، حيث يحاول الحوثيون السيطرة على المحافظة التي تقع معظم أجزائها لسيطرة الحكومة الشرعية.