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قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي اثر معارك وقصف جوي بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

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أفاد  الجيس الوطني، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي الحوثيين، اثر معارك وقصف جوي بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

 

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان، "إن رجال الجيش والمقاومة قضوا على 17 عنصراً من المليشيا الحوثية أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، غربي المحافظة".

 

وأضاف أن طيران التحالف استهدف بعدة غارات تجمعات للمليشيا الحوثية في جبهتي الكسارة والمشجح، أسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، فضلاً عن تدمير عربة وثلاثة دوريات بما عليها من عتاد.

 

وتشهد عدد من الجبهات بمحافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، اشتباكات متقطعة بين الجانبين، تخلف في العادة قتلى وجرحى، حيث يحاول الحوثيون السيطرة على المحافظة التي تقع معظم أجزائها لسيطرة الحكومة الشرعية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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