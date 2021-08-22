محافظ شبوة يوقع على عقدي عمل سفلتة طريقين بمديريتي عرماء والصعيد

المنامة - ياسر ابراهيم - وقع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، الأحد، على عقدي عمل سفلتة طريقين بمديريتي عرماء والصعيد بالمحافظة جنوبي اليمن.



ووفقا للمكتب الإعلامي بالمحافظة، فإن ابن عديو، وقع عقد مع شركة كاستل اليمن للمقاولات العامة لسفلتة طريق (المافود- الثجة- الحرة)بمديرية عرماء.



كما وقع أيضاً عقد مع شركة روافد الاتحاد للمقاولات لسفلتة طريق (بيو - رفض) بمديرية الصعيد.



وخلال التوقيع أكد المحافظ اهتمام السلطة المحلية بمشاريع الطرقات بالمحافظة، لافتاً إلى سعيه الحثيث للتخفيف من معاناة المواطنين في ربوع المحافظة من وعورة الطرق.



ويعتبر مشروع سفلتة طريق المافود الثجة وبيو رفض من المشاريع التي تحتل أهمية كبيرة ويستفيد منها عدد كبير من المواطنين وستخفف على سالكي هذه الطرق مشقة وعورتها.

