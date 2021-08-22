الإرياني: مليشيا الحوثي تواصل العبث بالمؤسسات التعليمية الخاضعة لسيطرتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، "ان صرخة الشاب صلاح عادل ابو لحوم الحاصل على ترتيب الاول في دفعته بجامعة صنعاء، بعد رفض مليشيا الحوثي قبول ملفه واستيعابه وزملاءه المتفوقين في المعهد العالي للقضاء الخاضع لسيطرتها، وقبولها معدلات متدنية، تلخص معاناة مئات الآلاف من الشباب في مناطق سيطرة المليشيا".



وأوضح ان مليشيا الحوثي المدعومة من ايران تواصل العبث بالمؤسسات التعليمية الخاضعة لسيطرتها بما فيها المعهد العالي للقضاء، وتقصي المستحقين من خريجي كلية الشريعة والقانون لصالح استيعاب عناصرها السلالية وتلك القادمة من محافظة صعدة، ضمن مخطط للسيطرة على الجهاز القضائي.

واشار الارياني الى ان احتكار مليشيا الحوثي التعليم والوظيفة العامة في عناصرها العقائدية والسلالية على حساب الكوادر المؤهلة والمستحقة من باقي مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية، استنساخ للنموذج الايراني، وناقوس خطر للمستقبل المظلم الذي ينتظر اليمنيين فيما لو تمكنت من فرض مشروعها.

واكد ان اليمنيين بصورة عامة وفئة الشباب بصورة خاصة عليهم واجب الاصطفاف خلف الجيش والمقاومة لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وارساء العدالة وتكافؤ الفرص في شغل الوظيفة، والتأسيس للمستقبل الذي يلبي طموحاتهم وآمالهم.