البركاني: جماعة الحوثي لا تزال تعتمد على تقويض جهود ومبادرات السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال سلطان البركاني، رئيس البرلمان، إن جماعة الحوثي لا تزال تعتمد على تقويض جهود ومبادرات السلام وتستمر في إطلاق النار وتهريب الأسلحة.



وأضاف البركاني ، خلال لقائه بالقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثرين ويستلي، :"هم أسرع إلى التوقيع وأبعد عن التنفيذ كما هو الحال في اتفاق ستوكهولم".

وأكد رئيس مجلس النواب، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية"سبأ"، "على خيار السلام الدائم والعادل والشامل الذي يتطلع إليه الشعب اليمني، والمبني على المرجعيات الثلاث، بما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".

وشدد على "أهمية تكاتف الجهود الدولية بصورة عاجلة لحل الأزمة اليمنية والضغط على مليشيات الحوثي لوقف جرائمها و تصعيدها العسكري ".

وعبر البركاني، عن تقديره "للمواقف الأمريكية الثابتة تجاه اليمن وأمنه واستقراره ودعمها للشرعية ولجهود إحلال السلام الدائم".

من جانبها أكدت القائم بأعمال السفير الأمريكي، حرص بلادها على مواصلة الجهود الأممية من أجل التوصل إلى سلام دائم في اليمن ودعم المبعوث الجديد لليمن، وتقديم كافة أوجه الدعم للحكومة الشرعية للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية والإنسانية.