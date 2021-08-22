الامم المتحدة :مركز الملك سلمان قدم دعماً لأكثر من 65 ألف امرأة في اليمن منذ مطلع العام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان "ان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم منذ مطلع العام 2021، دعماً سخياً في خدمات الحماية استهدف أكثر من 65,000 من النساء والفتيات الأكثر ضعفاً في اليمن".



وأضاف صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه "أن هذا الدعم يأتي في إطار الشراكة بين مركز الملك سلمان للاغاثة والصندوق الأممي".

واشار إلى أن المساعدة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة اسهمت بمساعدة صندوق الأمم المتحدة للسكان على تحسين الخدمات المقدمة للحد من العنف القائم على النوع الإجتماعي في المناطق التي زادت فيها احتياجات الحماية للنساء والفتيات، مع دعم ثمانية مساحات آمنة ومأوى في تسع محافظات.

ولفت الى انه ومنذ بداية المشروع، تم الوصول إلى أكثر من 30,000 شخص بمعلومات حول خدمات الحماية من خلال جلسات التوعية، كما تم تدريب حوالي 800 امرأة تواجه العنف على مهارات كسب العيش، بينما تلقت أكثر من 200 امرأة مساعدات نقدية.

واكد البيان أن الشراكة بين مركز الملك سلمان وصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن ساعدت منذ 2015 في الوصول إلى مئات الآلاف من النساء والفتيات بمعلومات وخدمات الصحة الإنجابية والحماية.