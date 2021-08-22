شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت لجنة الطوارئ الحكومية لمواجهة فيروس كورونا الأحد إنها سجلت 22 إصابة جديدة بالفيروس وحالتي وفاة، مقابل 33 إصابة وحالة وفاة السبت.



وقالت اللجنة التابعة للحكومة الشرعية في بيان إن الإصابات الجديدة توزعت في أربع محافظات هي عدن وحضرموت وتعز ومأرب.

ووجه معين عبد الملك رئيس الحكومة وزارة الصحة والوزارات والجهات المعنية، "برفع حالة الجاهزية والاستعداد" لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا التي بدأت بالانتشار من جديد أخيراً بعد أشهر من الانحسار وتصاعد عدد الإصابات خلال الأيام الماضية.