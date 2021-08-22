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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يوقع على عقدي سفلتة طريقين بمديريتي عرماء و الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
وقع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم، على عقدي عمل سفلتة طريقين بمديريتي عرماء والصعيد بالمحافظة.
وتتولى شركة كاستل يمن للمقاولات بموجب العقد الاول، تنفيذ مشروع سفلتة الطريق الرابط بين مركز مديرية عرماء بقريتي الثجة والحرة، فيما تتولى شركة روافد الاتحاد بموجب العقد الثاني تنفيذ مشروع سفلتة طريق (بيو- رفض) بمديرية الصعيد.
واكد محافظ شبوة، اهمية هذه المشروعات في خدمة سكان المديريتين و تخفيف الصعوبات..مشيراً الى اهمية انشاء شبكات الطرق الداخلية و الريفية والرئيسية بالمحافظة لاحداث نقلة نوعية في مجالات الطرق.