محافظ شبوة يوقع على عقدي سفلتة طريقين بمديريتي عرماء و الصعيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وقع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم، على عقدي عمل سفلتة طريقين بمديريتي عرماء والصعيد بالمحافظة.



وتتولى شركة كاستل يمن للمقاولات بموجب العقد الاول، تنفيذ مشروع سفلتة الطريق الرابط بين مركز مديرية عرماء بقريتي الثجة والحرة، فيما تتولى شركة روافد الاتحاد بموجب العقد الثاني تنفيذ مشروع سفلتة طريق (بيو- رفض) بمديرية الصعيد.

واكد محافظ شبوة، اهمية هذه المشروعات في خدمة سكان المديريتين و تخفيف الصعوبات..مشيراً الى اهمية انشاء شبكات الطرق الداخلية و الريفية والرئيسية بالمحافظة لاحداث نقلة نوعية في مجالات الطرق.