العميد الأشول يشيد بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها المقاتلون في مختلف الجبهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أشاد مدير دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد الركن أحمد الأشول، بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها المقاتلون في مختلف جبهات الشرف والبطولة دفاعاً عن الثورة والجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.



واكد الاشول في كلمته التي القاها، اليوم، في الدورة الارشادية التوعوية التي نظمتها قيادة محور ذمار لقيادات وضباط المحور، أن القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية تخوض اليوم معركة مصيرية لا مجال فيها إلا الإنتصار واستكمال استعادة الدولة من قبضة مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانياً.. مشيراً إلى أن النصر على هذه المليشيا الإرهابية بات قاب قوسين أو أدنى.

من جانبه، أكد قائد محور ذمار قائد لواء المجد العميد الركن ناصر الشجني، أن أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية ماضون بعزيمة وإصرار تدفعهم عدالة قضيتهم إلى قطع أذرع إيران ودحرها من كافة ربوع الوطن.