بدء برنامج تدريبي لبناء قدرات العاملين في مؤسسة المياه بالغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بمدينة الغيضة محافظة المهرة، اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي لبناء قدرات العاملين في الجانبين المالي والإداري بالموسسة العامة للمياه والصرف الصحي فرع مديرية الغيضة، بتمويل من منظمة شركاء اليمن وتنفيذ مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية.



ويهدف البرنامج التدريبي، على مدى أسبوع، اكساب (20) متدرباً ومتدربة من موظفي مؤسسة المياه والصرف الصحي، مهارات عملية وتعزيز قدراتهم المختلفة في المجالات الإدارية والمالية والفنية.

و أكد مدير عام مديرية الغيضة سالم عوض، على أهمية إقامة مثل هذه الدورات للارتقاء بمستوى الأداء وفق أسس وقواعد علمية..مشيداً بدور منظمة شركاء اليمن ومؤسسة السبيل للتنمية في تنفيذ هذه المشاريع التي تعزز من أداء العمل الإداري بالمحافظة.