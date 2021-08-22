شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تعيد فتح مركز الأمل بمديرية البريقة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعادت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، العمل بمركز الأمل بمديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وناقش اجتماع برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، ترتيب وتجهيز مراكز العزل ووضعها وادخالها في الجاهزية بعد انتشار الموجة الثالثة من كوفيد- 19..مشدداً على ضرورة وضع المركز وطاقمه في الجاهزية القصوى تحسباً لأي طارئ.