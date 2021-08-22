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وزارة الصحة تعيد فتح مركز الأمل بمديرية البريقة في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعادت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، العمل بمركز الأمل بمديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس المستجد (كوفيد-19).

وناقش اجتماع برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، ترتيب وتجهيز مراكز العزل ووضعها وادخالها في الجاهزية بعد انتشار الموجة الثالثة من كوفيد- 19..مشدداً على ضرورة وضع المركز وطاقمه في الجاهزية القصوى تحسباً لأي طارئ.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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