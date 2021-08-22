شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة فضل الفضلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة فضل عبدالله صالح الفضلي، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية، معبراً عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه،، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.