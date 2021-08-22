شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع أكثر من 1.500 لغم خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكن مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الالغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الحالي، من انتزاع 1.589 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا في عدد من المحافظات.



واوضح المركز في بيان له، ان الالغام المنزوعة تنوعت ما بين 14 لغما مضادا للأفراد، و458 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.116 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه من الألغام منذ بداية المشروع 269 ألفا و923 لغما.