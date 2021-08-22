شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدون يفتتح مشروع إعادة تأهيل مباني قسم السكن الداخلي بثانوية بن شهاب للبنين بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

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افتتح وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون صباح اليوم بثانوية ابوبكر بن شهاب بالمكلا للبنين مشروع إعادة تاهيل مباني قسم السكن الداخلي لطلاب الثانوية.



وتفقد الوكيل عبدون بمعية مدير الثانوية الأستاذ محمد علي باني غرف السكن وتجهيزاتها بالأسرة والمفروشات إضافة إلى التغذية بدعم من قبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .

وأكد الوكيل عبدون أهمية هذا المشروع وتهيئة أجواء الدراسة الملائمة لهم .مشيرا إلى حرص قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة في الاهتمام بطلابنا من مناطق الأرياف وضواحي مديرية المكلا وحثهم على مضاعفة جهودهم في التحصيل العلمي.