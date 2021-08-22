وكيل وزارة الشباب يترأس اجتماعاً لقيادات المفوضية والمرشدات بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماعا موسعا عقد، اليوم، بمحافظة مأرب، لقيادات مفوضية الكشافة والمرشدات ومكتب الشباب والرياضة، برئاسة وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب الدكتور منير لمع، القضايا المتعلقة بتفعيل دور المفوضية، والبرامج والانشطة التي تنفذها في المحافظة.



واشاد الوكيل اللمع، بجهود مكتب الشباب ومفوضية الكشافة والشباب، في تنفيذ العديد من الانشطة والبرامج التي تخدم المجتمع..منوها بالاسهام الفاعل للكشافة والمرشدات في احياء المناسبات الشبابية والوطنية وتقديمهم اللوحات الشبابية في المناسبة الوطنية.

فيما قدم مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان، وقيادات المفوضية، عرضاً للانشطة والبرامج التي تنفذ في المحافظة والتحديات التي تواجه سير العمل والاحتياجات والمتطلبات من اجل تفعيل دور المفوضية.