رئيس الوزراء يقدم العزاء والمواساة في وفاة عضو مجلس النواب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعرب رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بوفاة الشخصية الوطنية عضو مجلس النواب الدكتور عبدالوهاب محمود، الذي خسر اليمن برحيله واحدا من قادته الكبار الذين عملوا بكل اخلاص في بناء الدولة ومؤسساتها.



وقدم رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي بنجل الفقيد رامي، العزاء والمواساه له ولكل اخوانه وافراد اسرته في هذا المصاب الجلل، الذي ستظل مآثره الوطنية والنضالية كوزير وسياسي ودبلوماسي وبرلماني وقيادي حزبي شاهدة على كفاءته وبصماته في البناء والعمل، بجانب سمعته الطيبة وما يحظى به من محبة واحترام لدى كل من عاصروه.. منوها بمناقبه الوطنية وادواره النضالية، واسهاماته الاقتصادية، وجهوده الكبيرة في بناء الدولة من خلال المناصب العليا التي شغلها كوزير ونائبا لرئيس مجلس النواب وسفير لليمن في عدة دول، وكذا من خلال عمله ونشاطه الحزبي.

وأشار الدكتور معين عبدالملك، الى ما اتسم به الفقيد الراحل من التمسك بالمواقف والمبادئ طوال حياته وايمانه بمشروع الدولة والنهج الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية، واحد القيادات العربية القومية.

وعبر رئيس الوزراء، عن احر التعازي وصادق المواساة، الى أبناء الفقيد واخوانه وكل محبيه واليمنيين جميعاً بهذا المصاب الجلل.. سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، و "انا لله وانا اليه راجعون".