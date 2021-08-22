شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع الحقيبة المدرسية لذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة المهرة المساعد حسين المسعدي، اليوم، توزيع الحقيبة المدرسية للطلاب المعاقين حركيا الدارسين في المدارس العامة والخاصة في المحافظة.



وخلال التدشين، أكد الوكيل المسعدي، دعم السلطة المحلية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل فرص التعليم لهم، وإزالة كافة العوائق امامهم.. مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية المعاقين حركيا، في سبيل تطوير ورفع قدرات ومهارات المعاقين في كثير من المجالات .

وأعلن مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل فايز بلحاف، تبرع المكتب بمبلغ 400 الف ريال، دعما ومساندة للجمعية.