مدير عام مديرية القطن يلتقي في مكتبه بمندوب المنظمة الدولية للهجرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

التقى المدير العام لمديرية القطن رئيس المجلس المحلي عبداللطيف محمد النقيب بمكتبه بمندوب المنظمة الدولية للهجرة نوًار النمري وناقشا تدخلات المنظمة لتنفيذ مشاريع تنموية بالإضافة إلى بناء القدرات , وقد أعرب المدير العام عن سعادته البالغة لإدخال المديرية ضمن خطة عمل تدخلات المنظمة ، مبديا استعداده التام لتذليل كافة الصعاب، بدوره أوضح النمري أن تدخلات المنظمة والمنظمات الاخرى في المديرية يبعث رسالة ان المديرية تشهد أمن واستقرار.



على صعيد متصل تم صباح اليوم تسليم موقع بناء ثمانية فصول دراسية بثانوية الخنساء للبنات للجهة المنفذة مؤسسة النهضة للمقاولات بتمويل من المنظمة الدولية للهجرة.

ويشتمل المشروع إضافة لبناء الفصول الدراسية على التجهيزات والتأثيث وكذا تدريب وتأهيل هيئة التدريس وسوف يسهم المشروع في التخفيف من ازدحام الطالبات في المبنى الحالي.