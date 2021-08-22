شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكثيري يطلع على سير الأعمال الجارية في عقبة مدودة بمديرية سيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

الخليج 365 - سيئون

إطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري على الأعمال الجارية في مشروع شق عقبة مدودة بمديرية سيئون التي ستربط سكان المديريات الصحراوي الغربية بعاصمة الوادي مدينة سيئون.



وتعرف الوكيل من مدراء عموم الأشغال العامة والطرق الدكتور علوي بن يحيى والأشغال المحلية فرج سالمين ومصلحة الطرق المهندس خالد الجندي وعدد من المختصين إلى مسار العمل في العقبة وطبيعة الأعمال الترابية والإنشائية التي تتم في إطار هذا المشروع وفقا والدراسة الفنية المعدة.

وحث وكيل المحافظة على ضرورة تكثيف العمل في هذا المشروع بما يسهم في إنجازة في الوقت المحدد وبجودة عالية.