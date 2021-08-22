الكثيري يدشن العمل في العيادة الطبية المتنقلة بتريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم ، ومعه الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية تريم المهندس محمد عوض هادي العمل في مشروع العيادة الطبية المتنقلة التي ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت بتمويل من مؤسسة العون للتنمية .



وتعرف الوكيل الكثيري بحضور مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت الدكتور هاني العمودي من المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية عبداللاه بن عثمان الى شرح حول المشروع الذي يأتي كاستجابة طارئة لمواصلة تقديم خدمات الأمومة والطفولة لمواطني مديرية تريم والمديريات المجاورة بعد أن تضرر المركز الرئيسي بسبب الحريق الناتج عن التماس كهربائي .

وفي السياق ذاته اطلع الوكيل الكثيري على حجم الأضرارر التي لحقت بمركز الأمومة والطفولة ، موجها بإعادة ترميمه وتأهيله ومعالجة كافة الأضرار التي لحقت بالمركز ، مثمنا الاستجابة السريعة والتدخل النوعي لمؤسسة العون للتنمية في تنفيذ مشروع العيادة الطبية المتنقلة لمواصلة تقديم الخدمة للمواطنين.

الى ذلك اطلع وكيل محافظة حضرموت والأمين العام للمجلس المحلي بمديرية تريم على سير العمل الجاري في مشروعي الطوارئ التوليدية ، واستكمال منشآت نادي البرق الرياضي بتريم .

واستمع الوكيل الكثيري ومرافقيه الى شرح عن سير العمل في مشروع بناء قسم الطوارئ التوليدية بمستشفى تريم البالغ نسبة الإنجاز فيه حوالي 92 في المائة ، والممول من حصة المحافظة من مبيعات النفط بكلفة اجمالية 662 ألف دولار .

كما تفقد وكيل المحافظة سير العمل الجاري في مشروع استكمال منشآت نادي البرق الرياضي بتريم البالغ كلفته الاجمالية 406 ألف دولار بتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط ، ويتضمن بناء منصة ومدرجات ومبنى استثماري للنادي يحتوي على محلات تجارية وشقق سكنية ، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 30 في المائة.