محافظ المهرة يبحث مع مؤسسة أورقانك يمن تطوير القطاع الزراعي بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

بحث محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي ، بمكتبه اليوم الأحد، آفاق التعاون بين مؤسسة "أورقانك يمن" والسلطة المحلية بحضور مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس سعيد علي القميري، فيما يتعلق بتنمية القطاع الزراعي في المحافظة والرصد المناخي ومنظومات الإنذار المبكر.



وفي اللقاء أكد المحافظ بن ياسر إن السلطة المحلية ستقدم كافة أوجه الدعم لتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة ودعم المزارعين والتنسيق مع منظمات متخصصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير هذا القطاع الهام.

وكلف المحافظ مدير عام مكتب الزراعة بالتنسيق مع مؤسسة أورقانك يمن وعمل المسوحات اللازمة والرفع بتقرير يتضمن الخدمات التي ستقدمها للمزارعين بالمحافظة.

من جانبه قدم مدير عام مكتب الزراعة والري المهندس سعيد علي القميري شكره للمحافظ بن ياسر على دعمه للمزارعين وتشجيعهم لتعزيز الإنتاج المحلي وتوزيع منظومات الطاقة الشمسية على 150مزرعة في مختلف مديريات المحافظة بعد إرتفاع أسعار المحروقات.

بدوره أوضح مدير مؤسسة أورقانك يمن محمد مطهر، إلى إن المؤسسة زراعية تعاونية تعمل على تقديم عدد من الخدمات للمزارعين مثل توفير محاصيل جديدة وإصدار بيانات الأرصاد والانذار المبكر وتسويق المحاصيل الزراعية وغيرها من الخدمات الأخرى.