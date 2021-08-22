بن عطية: خطوات الانتقالي الواضحة ضيقت الخناق على تجار القضية الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

أكد عضو الجمعية الوطنية الجنوبية وضاح بن عطية ان الخطوات الواضحة التي انتهجها الانتقالي ضيقت الخناق على تجار القضية الجنوبية والقوى اليمنية.



وقال بن عطية في تغريدة له على تويتر:يضيق الخناق على تجار القضية الجنوب والقوى اليمنية بسبب الخطوات الصادقة الواضحة التي يخطوها الإنتقالي.

وتابع قائلا: فمن يريد السلام فقد فتحنا حوار لكل الجنوبيين للتوافق على حكم الجنوب للجنوبيين وفق نظام فيدرالي حسب إرادة الغالبية الساحقة من الشعب بدون أطماع أو تسلط ولا إقصاء .

واضاف: مدينا أيادينا لإخواننا الشماليين لكي نستعيد حق شعب الجنوب بالحوار والتنسيق ونعيش دولتين متجاورتين متعاونتين بعيدا عن عقلية الغزو والتسلط والسطو الذي لا يقود إلا إلى استمرار أنهر من الدماء .

واختتم تغريدته بالقول:في نهاية المطاف لن يفرض أي حل في الجنوب إلا بما يريده ويقرره شعب الجنوب.