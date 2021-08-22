شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن ياسر يناقش مشروع تأهيل شبكة مياه محيفيف ويوجه بسرعة تجهيزه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة - رئيس المجلس المحلي ، بمكتبه اليوم، مشروع تأهيل شبكة مياه منطقة محيفيف بمديرية الغيضة والذي يأتي بتمويل مشترك من السلطة المحلية ومنظمة "شركاء اليمن" وينفذ من قبل مؤسسة السبيل للتنمية.



وفي اللقاء، الذي حضره مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي مطر سالم كده ورئيس مؤسسة السبيل للتنيمة الاجتماعية الأستاذ سالم أحمد السقاف، أطلع المحافظ "بن ياسر" على مكونات المشروع والمدة الزمنية التي سينفذ فيها، موجها مؤسسة السبيل بسرعة إنجاز هذا المشروع لأهميته وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل.

وأوضح المحافظ بن ياسر إن السلطة المحلية تولي قطاع المياه أهمية بالغة وستعمل على بذل المزيد من الدعم حتى يحصل المواطنون على هذه الخدمة الأساسية بكل سهولة ويسر.