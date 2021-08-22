تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم السبت.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا 9 حالات موزعة كالتالي :

5 حالة من مديرية المكلا

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 42 عام من منطقة جول مسحة

الحالة 2 لانثى تبلغ من العمر 32 عام من منطقة الديس باسويد

الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 30 عام من منطقة جول الشفاء

الحالة 4 لذكر يبلغ من العمر 29 عام من منطقة الشرج

الحالة 5 لأنثى تبلغ من العمر 53 عام من منطقة فوه الانشاءات

حالتين من مديرية الشحر

الحالة 6 لأنثى تبلغ من العمر 39 عام

الحالة 7 لذكر يبلغ من العمر 38 عام

حالة من مديرية دوعن

الحالة 8 لأنثى تبلغ من العمر 60 عام

حالة وافدة

الحالة 9 لذكر يبلغ من العمر 38 عام من محافظة شبوة

حالة وفاة جديدة لهذا اليوم من مديرية الشحر لأنثى تبلغ من العمر 39 عام

الحالة توفيت بعد وصولوها في وضع حرج الى مستشفى الشحر

الحالات النشطة 99 حالة نشطة

89 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

10 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا