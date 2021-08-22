رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة نائب رئيس مجلس النواب السابق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى رامي ومحمود عبدالوهاب في وفاة والدهم الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس مجلس النواب السابق وأمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



واشاد الدكتور بن دغر في برقيته التي بعثها إلى أسرة الفقيد بمناقبه الوطنية وادواره النضالية، واسهاماته الاقتصادية، وجهوده الكبيرة في بناء الدولة من خلال تدرجه بالمناصب العليا، حيث كان وزيراً للاقتصاد والتموين والتجارة ووزيراً للزراعة ووزيراً للكهرباء، وسفيراً لبلادنا لدى كل من دولة الكويت ومملكة المغرب وجمهورية موريتانيا، وعضواً قيادياً في مجلس الدفاع الوطني الاعلى، ونائب رئيس لمجلس النواب، موكداً برحيله خسرت اليمن أبرز رجالها المخلصين والمناضلين والخبيرين الاقتصاديين.

وعبر الدكتور بن دغر في برقيته، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.