نائب الرئيس يعزي في وفاة الدكتور عبدالوهاب محمود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة نائب رئيس مجلس النواب السابق، الدكتور عبدالوهاب محمود، الذي وافته المنية اليوم الأحد بعد صراع مع المرض.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية وإسهاماته السياسية والبرلمانية، مشيداً بما تميز به الفقيد من حكمة واتزان، وأدواره الإيجابية في مختلف المواقع القيادية التي شغلها طوال مسيرة حياته الحافلة بالعطاء وخدمة الوطن وحماية النظام الجمهوري.

وعبر نائب الرئيس عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.