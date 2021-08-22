الرئيس هادي يعزي في وفاة نائب رئيس مجلس النواب السابق الدكتور عبدالوهاب محمود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى رامي ومحمود عبدالوهاب محمود واخوانهما وكافة اسرتهم، عزاهم في وفاة والدهم نائب رئيس مجلس النواب السابق الدكتور عبدالوهاب محمود الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء والتضحية.



واشاد رئيس الجمهورية في البرقية، بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية التي جسدها خلال مشوار حياته من خلال تقلده عدداً من المناصب القيادية والذي جسد من خلالها الاخلاص والوفاء في العطاء والبذل والعمل الوطني والاجتماعي والسياسي والانساني..مؤكداً ان رحيله تشكل خسارة كبيرة على الساحة الوطنية والبرلمانية.

وعبر رئيس الجمهورية، عن احر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته، وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.