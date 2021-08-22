شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي بنيران أبطال الجيش وطيران التحالف غرب مارب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الأحد، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن أبطال الجيش والمقاومة قضوا على سبعة من عناصر المليشيا الحوثية أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح".

وأضاف المصدر" أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات تجمعات للمليشيا الحوثية في جبهتي الكسارة والمشجح وأسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير عربة وثلاثة أطقم بما عليها من عتاد".