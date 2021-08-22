محافظ المهرة يطلع على سير العمل في مشروع شبكة مياه محيفيف ويوجه بضبط أسعار السلع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكد محافظ المهرة محمد علي ياسر، على أهمية مشروع تأهيل شبكة مياه منطقة محيفيف بمديرية الغيضة، بتمويل السلطة المحلية ومنظمة "شركاء اليمن" وتنفيذ مؤسسة السبيل للتنمية.



وشدد المحافظ خلال اجتماع بمدير فرع مؤسسة المياه مطر كده، ورئيس مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية سالم السقاف، على سرعة إنجاز هذا المشروع نظرا لأهميته وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل.

الى ذلك وجه المحافظ مكتب الصناعة والتجارة، بتكثيف النزولات الميدانية لضبط ومراقبة الأسعار في أسواق المحافظة..مشددا على تحديد آلية لتوحيد الأسعار بالتنسيق مع التجار.

في سياق اخر اطلع المحافظ بن ياسر، على أنشطة ومشاريع مؤسسة "أورقانك يمن"، في تنمية القطاع الزراعي في المحافظة والرصد المناخي ومنظومات الإنذار المبكر.

واكد المحافظ، خلال لقاءه إدارة المؤسسة، دعم السلطة المحلية لتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة ودعم المزارعين والتنسيق مع منظمات متخصصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير هذا القطاع الهام.

وكلف المحافظ مدير مكتب الزراعة، بالتنسيق مع المؤسسة، لعمل المسوحات اللازمة والرفع بتقرير يتضمن الخدمات التي ستقدمها للمزارعين بالمحافظة.

وكان محافظ المهرة، قد وجه بتوفير الاحتياجات الخدمية بمنطقة عتاب بمديرية سيحوت، واعتماد مشروع تأهيل مبنى إدارة مدرسة عتاب وتأهيل بعض الصفوف الدراسية.