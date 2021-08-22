لمروق يدشن برنامج تدريبي لذوي الاحتياجات الخاصة بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، اليوم، البرنامج التدريبي لذوي الاحتياجات الخاصة، في مجال التمديدات الكهربائية، الذي ينفذه فرع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالمحافظة، بتمويل الحاج عبدالجبار هائل، ومشاركة 14 مشاركا.



وأشاد لمروق، بمستوى اقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، على مختلف برامج التدريبات المهنية..مؤكدا أهمية البرامج التدريبية لهذه الفئة بهدف اكسابهم قدرات الحرف اليدوية المناسبة.

فيما استعرض مدير فرع الصندوق شاكر بارحمة، مسارات برامج التدريب، التي تهدف الى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، لاكتساب المهن والحرف المناسبة لتأمين مصادر دخل لهم.