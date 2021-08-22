شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يبحث دعماً خليجياً للقطاع الصحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، مع مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور سليمان الدخيل، التعاون والدعم المقدم لقطاع الصحة في اليمن.



وثمن الوزير بحيبح، خلال اللقاء الذي عقد في مقر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بالعاصمة السعودية الرياض، جهود المجلس وانشطته في تعزيز التعاون المشترك..مؤكداً على أهمية مشاركة اليمن في اللجان الفنية والاستشارية للمجلس ومشاركة الخطط والبرامج واستمرار دعم اليمن صحياً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حضر اللقاء الوكيل المساعد لوزارة الصحة الدكتور عبدالرقيب الحيدري، والمستشار الصحي في سفارة بلادنا بالرياض الدكتور محمد السعدي.