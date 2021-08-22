إب.. اكتشاف مقبرة جماعية في أحد الجروف الجبلية بمديرية يريم

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر فريق من مكتب الهيئة العامة للآثار بمحافظة إب، وسط اليمن، على مقبرة جماعية تضم رفاة العشرات في جرف صخري، شمال المحافظة.



وقال مصدر من الهيئة في تصريحات صحفية، إن فريقاً من المكتب ضم مدير المكتب ومختص آثار ومدير متحف ظفار قاموا بزيارة ميدانية، الخميس الماضي، للجروف الصخرية في جبل حود الأموات في منطقة العيان عزلة سليان بني عمر مديرية يريم، وعثروا على مقبرة جماعية تضم رفاة 50 شخصا.



بدوره توقع أخصائي الآثار"عبده التالبي" أن تكون الرفاة المدفونة داخل الجرف الصخري لأشخاص تم قتلهم ومن ثم إخفاء جثامينهم، موضحا أن المقبرة ليست قديمة ويعتقد أن العمر الزمني للرفاة حوالي 120 عاما.





وفي موضوع متصل، اقتحم القيادي الحوثي محمد العمري، المعُين من مليشيا الحوثي مديراً للقسم الشرقي بمديرية المشنة، مبنى مكتب الآثار في المدينة القديمة.



وقال مصدر مطلع إن العمري يسعى لمصادرة المبنى الذي يخضع للترميم.



وخلال السنوات الماضية شهدت آثار محافظة إب لعمليات تجريف ونهب منظم من قبل عصابات حوثية تمتهن بيع وتهريب الآثار.

