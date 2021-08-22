لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت تقر مصفوفة جديدة من المشاريع التنموية والخدمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أقرت لجنة المناقصات الفرعية بمديريات وادي حضرموت والصحراء في اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء رئيس اللجنة عصام الكثيري، مصفوفة جديدة من المشاريع الخدمية والتنموية في عدد من المجالات بمديريات وادي حضرموت.



واعتمدت اللجنة، دراسة الجدوى الخاصة بمشروع معالجة فاقد الجهد الكهربائي بمحطة بدرة التي تغذي المديريات الغربية بهدف تحسين قوة التيار

الكهربائي في تلك المناطق ، وإقرار مشاريع بناء وإعادة تأهيل مدارس أساسية في كل من مناطق السويري وحوطة سلطانة وتاربة وخشامر .

كما أحالت اللجنة، عدداً من المشاريع المقدمة الى اللجنة الفنية لمراجعتها وعرضها على لجنة المناقصة في إجتماعها القادم .

وناقشت اللجنة في اجتماعها، الإشكاليات التي تواجه عدد اخر من المشاريع الممولة من حصة المحافظة من مبيعات النفط وإيجاد المعالجات المناسبة بشأنها.