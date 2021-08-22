البركاني يناقش مع القائم بأعمال السفير الأمريكي الجهود الحثيثة لإحلال السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثرين ويستلي، تطورات ومستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية والجهود الحثيثة لإحلال السلام.



وعبر رئيس مجلس النواب، عن تقديره للمواقف الأمريكية الثابتة تجاه اليمن وأمنه واستقراره ودعمها للشرعية الدستورية ولجهود إحلال السلام الدائم..مثمناً المساعدات الامريكية المقدمة لليمن والتي تساهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

وجدد البركاني، التأكيد على خيار السلام الدائم والعادل والشامل الذي يتطلع إليه الشعب اليمني، والمبني على المرجعيات الثلاث، بما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة..مؤكداً على أهمية تكاتف الجهود الدولية بصورة عاجلة لحل الأزمة اليمنية والضغط على مليشيات الحوثي لوقف جرائمها وتصعيدها العسكري ووقف استهداف المدنيين في مأرب ومختلف المحافظات اليمنية من قبل تلك العصابة الباغية التي أشعلت هذه الحرب.

وقال رئيس مجلس النواب " نحن جاهزون للسلام بينما جماعة الحوثي حتى هذه اللحظة لا تزال تتعمد على تقويض جهود ومبادرات السلام والاستمرار في اطلاق النار وتهريب الأسلحة وهذه مؤشرات لا تنبئ إطلاقاً عن رغبتهم في السلام ، فهم أسرع إلى التوقيع وأبعد عن التنفيذ كما هو الحال في اتفاق ستوكهولم".

ونوه البركاني، إلى التحضيرات الجارية لانعقاد جلسات المجلس ، والقيام بدوره في دعم الشعب اليمني في معركة الخلاص من المليشيات الحوثية، ومساندة الحكومة في الاجراءات المتخذة في الوضع الاقتصادي والإنساني..مؤكداً استتباب الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات.

من جانبها أكدت القائم بأعمال السفير الأمريكي، موقف بلادها الداعم للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار أراضي الجمهورية اليمنية..مجددة حرص الولايات المتحدة على مواصلة الجهود الاممية من اجل التوصل الى سلام دائم في اليمن ودعم المبعوث الجديد لليمن، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للحكومة الشرعية للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية والإنسانية.

حضر اللقاء عضوا مجلس النواب عبدالسلام الدهبلي وحسين السوادي.