المليشيا تقصف مناطق سكنية في الجبلية جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، بأن مناطق سكنية جنوب المحافظة تعرضت، الأحد 22 أغسطس/ آب 2021، لعمليات قصف واستهداف إرهابية من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



وذكرت، أن مسلحي مليشيات الحوثي أطلقوا من مناطق تمركزهم عدداً من قذائف مدفعية الهاون على القرى السكنية في منطقتي الجبلية والفازة.

وتابعت المصادر إن ذلك تزامن مع استهداف عشوائي بالأسلحة الرشاشة مختلفة العيارات على فترات متقطعة، كما تعرضت الأحياء السكنية في التحيتا لقصف واستهداف حوثي مماثل.

وأكدت المصادر أن حالة من الخوف والهلع سادت في صفوف المواطنين على وقع استهداف مليشيات الحوثي لمنازلهم.