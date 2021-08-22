شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تتكبد خسائر كبيرة بعد هجوم فاشل غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ تعز

شنت مليشيا الحوثي هجوماً كبيراً، كلفها خسائر فادحة في العتاد والأرواح غربي محافظة تعز.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، بأن القوات الحكومية تصدت لهجوم كبير قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة الطوير بأطراف مديرية مقبنة غربي المحافظة.

وبينت المصادر، أن مليشيا الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما لا تزال الأوضاع متوترة إلى لحظة كتابة الخبر (وقت متأخر من مساء السبت الساعة 11)