القوات المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت مناطق متفرقة من الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تمكنت القوات المشتركة، الساعات الماضية، من إخماد مصادر نيران مليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من الحديدة غرب اليمن وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



وأفادت مصادر عسكرية، بأن المليشيات الحوثية عاودت خروقاتها باستهداف مناطق كيلو 16 ومدينة الصالح شرق مدينة الحديدة، وتمكنت القوات المشتركة من تحديد مصادر إطلاق النار والتعامل معها بالأسلحة المناسبة.

وفي الدريهمي، قصفت المليشيات المدعومة من إيران القرى السكنية بقذائف مدفعية الهاون بصورة كثيفة ومتعمدة.

وطبقا للمصادر، تمكنت القوات المشتركة من تدمير مرابض مدفعية الحوثيين وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

وكانت القوات المشتركة أحبطت محاولة تسلل للمليشيات الحوثية يوم أمس في التحيتا وأوقعت في صفوفها خسائر مادية وبشرية.