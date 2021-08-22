تدمير أطقم وآليات عسكرية للحوثيين في الجوف ومأرب بضربات جوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

دمرت مقاتلات التحالف العربي في اليمن، عددا من الاطقم والآليات الحوثية في جبهات الجوف ومأرب، (شمال شرقي اليمن).



وذكر مصدر عسكري، ان المقاتلات استهدفت ودمرت اطقم قتالية وآليات حوثية مساء السبت، في جبهة العلم، الواقعة بين محافظتي مأرب والجوف.

كما استهدفت المقاتلات بغارات متفرقة، مواقع وتجمعات وآليات وتعزيزات بشرية وعسكرية للمليشيا في مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مأرب.

بالإضافة إلى غارتين استهدفتا اهداف حوثية مماثلة في منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف التابعة لمحافظة الجوف.

وأسفرت جميع الضربات عن تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

وتشهد مختلف جبهات البلاد تصعيد عسكري لمليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانيا، وانتهاكات متكررة بحق المدنيين، في ظل صمت دولي مريب.