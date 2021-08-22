مليشيا الحوثي تعدم مواطنا بعد اختطافه في محافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ تعز

أعدمت مليشيا الحوثي الارهابية، مواطنًا بعد اختطافه، في محافظة تعز، (جنوب غربي اليمن).



وذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي اختطفت، السبت، مواطنًا يعمل راعيا للمواشي في مديرية مقبنة، وقامت بإعدامه بدم بارد.

ولفتت المصادر إلى أن المليشيات قامت بالتحفظ بجثة المختطف وتقوم بمساومه أسرتة لتسليم الجثة مقابل مبالغ مالية باهظة واشترطت تنازلهم عن قضية اختطافه وتصفيته.

وصعدت مليشيا الحوثي الموالية لإيران في الآونة الاخيرة من انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين وخاصة من تشك انهم غير موالين لها.