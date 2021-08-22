اشتباكات مسلحة بين قبليين في شبوة على قضية ثأر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ شبوة

نشبت مواجهات قبلية مسلحة هي الثانية خلال 24 ساعة، في محافظة شبوة، (شرقي اليمن)، على خلفية قضايا ثأر.



وقالت مصار محلية إن اشتباكات عنيفة اندلعت مساء أمس السبت 21 أغسطس/ آب 2021م، بين قبيلتي آل يسلم وآل سالم العوالق، في منطقة يشبم بمديرية الصعيد.

وافادت ان الاشتباكات اندلعت إثر قضية ثأر قبلي، تعود إلى مقتل نجل الشيخ ابوبكر فريد العولقي مدير عام مديرية الصعيد، ورفض الطرفان الحلول القبيلة.

وكانت تجددت المواجهات في وقت سابق، ودخلت وساطات قبلية افضت الى ايقافها على امل الوصول إلى حل قبلي، إلا انها سرعان ما تجددت مساء السبت.

يأتي ذلك بعد اقل من 24 ساعة على مقتل شاب في اشتاكات قبلية وسط مركز عاصمة المديرية نفسها.

وقالت مصادر طبية إن الشاب كهلان ابوبكر بن فريد تم اسعافة الى مستشفى عتق، وفارق الحياة عقب وصوله طوارئ المستشفى إثر اصابة بليغة.

وأوضحت مصادر قبلية أن الشاب بن فريد اصيب في اشتباكات قبلية اندلعت في السوق العام لمدينة الصعيد.

المصادر ارجعت الاسباب إلى حالة الفوضى الامنية التي تشهدها المحافظة خلال السنوات الاخيرة.