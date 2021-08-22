شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة فضل عبدالله الفضلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة فضل عبدالله فضل صالح الفضلي.



واشار الرئيس في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وكفاءاته العملية في مختلف المواقع التي شغلها..معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.