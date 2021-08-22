الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية والرياح الشديدة على المرتفعات الغربية والسواحل الشرقية والجنوبية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالرياح الهابطة الشديدة على مناطق متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من تعز جنوباً إلى صعدة شمالاً.

وأفاد أن الأمطار قد تكون شديدة الغزارة على محافظات تعز, اب, الضالع, المحويت, حجة, غرب صنعاء وعمران وصعدة، وتمتد شرقاً إلى الهضاب الداخلية من البيضاء وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة ، وغرباً باتجاه أجزاء من السواحل الغربية والمرتفعات الجبلية المقابلة لمحافظتي تعز والحديدة .

وأشار إلى احتمال هطول امطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية ،مع استمرار نشاط الرياح الموسمية في ارخبيل سقطرى.