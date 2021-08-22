الكثيري يطلع على سير الأعمال الجارية في عقبة مدوده ويدشن العمل في العيادة الطبية المتنقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

إطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، على سير الأعمال الجارية في مشروع شق عقبة مدودة بمديرية سيئون التي ستربط سكان المديريات الصحراوية الغربية بمدينة سيئون .



وتعرف الوكيل الكثيري، من مدير مكتب الأشغال العامة والطرق الدكتور علوي بن يحيى، ومدير مصلحة الطرق المهندس خالد الجندي، وعدد من المختصين إلى مسار العمل في العقبة وطبيعة الأعمال الترابية والإنشائية التي تتم في إطار هذا المشروع وفقاً للدراسة الفنية المعدة..مشدداً على ضرورة تكثيف العمل في هذا المشروع بما يسهم في إنجازة في الوقت المحدد وبجودة عالية .

الى ذلك، دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، ومعه الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية تريم المهندس محمد عوض، العمل في مشروع العيادة الطبية المتنقلة التي ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت بتمويل من مؤسسة العون للتنمية .

وتعرف الوكيل الكثيري، من المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية عبداللاه بن عثمان، الى شرح حول المشروع الذي يأتي كاستجابة طارئة لمواصلة تقديم خدمات الأمومة والطفولة لمواطني مديرية تريم والمديريات المجاورة بعد أن تضرر المركز الرئيسي بسبب الحريق الناتج عن التماس كهربائي .

وفي السياق ذاته، اطلع الوكيل الكثيري على حجم الأضرار التي لحقت بمركز الأمومة والطفولة..موجها بإعادة ترميمه وتأهيله ومعالجة كافة الأضرار التي لحقت بالمركز ..مثمنا الاستجابة السريعة والتدخل النوعي لمؤسسة العون للتنمية في تنفيذ مشروع العيادة الطبية المتنقلة لمواصلة تقديم الخدمة للمواطنين.

الى ذلك اطلع وكيل محافظة حضرموت والأمين العام للمجلس المحلي بمديرية تريم، على سير العمل الجاري في مشروعي الطوارئ التوليدية ، واستكمال منشآت نادي البرق الرياضي بتريم .

واستمع الوكيل الكثيري ومرافقيه الى شرح عن سير العمل في مشروع بناء قسم الطوارئ التوليدية بمستشفى تريم البالغ نسبة الإنجاز فيه حوالي 92 في المائة ، والممول من حصة المحافظة من مبيعات النفط بكلفة اجمالية 662 ألف دولار .

كما تفقد وكيل المحافظة سير العمل الجاري في مشروع استكمال منشآت نادي البرق الرياضي بتريم البالغ كلفته الاجمالية 406 ألف دولار بتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط.