باذيب يفتتح الدورة التدريبية الثانية لبناء قدرات وزارة التخطيط حول "سلاسل القيمة العالمية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، أعمال الدورة التدريبية الثانية لبناء قدرات وزارة التخطيط و التعاون الدولي حول "سلاسل القيمة العالمية"بمشاركة كوادر وزارة التخطيط ووزارتي المالية و الاقتصاد و التخطيط في المملكة العربية السعودية، والبرنامج السعودي لتنمية و اعمار اليمن.



و في افتتاح الدورة المنعقدة افتراضياً، ثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي، جهود البرنامج السعودي لتنمية و اعمار اليمن ممثلاً بالمشرف العام للبرنامج السفير محمد آل جابر، في دعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي في بلادنا..معبراً عن شكره لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمساعيهم المشهودة في نجاح هذا البرنامج التدريبي.

وشدد الوزير باذيب، على ضرورة زيادة الوعي بأهمية سلال القيمة العالمية من اجل الوصول لتنمية مستدامة و تدريب كوادر وزارة التخطيط و التعاون الدولي حول كيفية تصميم التدخلات التنموية بغرض المساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية..مؤكداً على اهمية الشراكة الفاعلة مع البرنامج السعودي و وزارتي المالية والاقتصاد و التخطيط في المملكة العربية السعودية على تعزيز بناء القدرات البشرية لوزارة التخطيط و التعاون الدولي و دعم البناء المؤسسي والعملياتي للوزارة بما يسهم في زيادة مستويات كفاءة التخطيط التنموي و التعاون الدولي .

و أشار الدكتور باذيب، الى أن البرنامج التدريبي يأتي في ضوء الدور الكبير الذي تلعبه التنمية الدولية لا سيما في الدول ذات الاقتصادات الناشئة والدول النامية وما أبرزته التغيـرات الاقتصادية والسياسـية التي تشهدها منطقتنا و العالم بضرورة تبني منهـج كامل وشـامل ومنسـق فـي مواجهة مختلف التحديات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني بمختلف مستوياته..لافتاً الى أهمية البرنامج التدريبي في تمكين كوادر وزارة التخطيط و التعاون الدولي في دراسة وتحلليل الفرص والتحديات في سلاسل القيمة العالمية للصناعات والمنتجات ذات الاهمية الاقتصادية وذلك لاتخاذ الاجراءات المناسبة لاستغلال الفرص المتاحة والتغلب على التحديات و تحقيق نتائج ملموسة ومسـتدامة تسـاعد على التعافي الاقتصادي.

وجدد وزير التخطيط والتعاون الدولي، شكره للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا ، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن و البنك الاسلامي للتنمية، لما يقدموه من دعم كبير لليمن..متمنياً للمشاركين التوفيق..معبراً عن تطلعه إلى المساهمة الفاعلة لهذه الدورة في مساندة جهود التحول في تحليل سلاسل القيمة العالمية لخدمات التنمية المستدامة في اليمن.